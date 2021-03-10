Легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина приедет с гастролями в Волгоград

Общество 10.03.2021 10:09 Реклама
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10.03.2021 10:09 Реклама
Весной 2021 года легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина посетит Волгоград. С 24 по 28 марта фантастическое действо пройдет на сцене Дома офицеров Волгоградского Гарнизона. Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU
Говорят, критики до сих пор не могут определиться – что такое «Снежное (сНежное) шоу» – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его еще в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоевывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.
В шоу каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…». А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек "нежного" снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и еще долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями... Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.
Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актеров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».
В роли желтого клоуна - Роберт Саральп.
Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU и в кассах Дома офицеров Волгоградского Гарнизона.
Заказ билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47
Наличие билета для ребенка обязательно!
Возрастное ограничение 6+
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