Общество 05.03.2021 11:47
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05.03.2021 11:47
Административная ответственность за непредставление информации фонду капремонта о техническом состоянии многоквартирных домов введена в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие изменения внесены в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности. Документ официально опубликован.
Так, в Кодексе Волгоградской области об административной ответственности появилась новая статья 13.27. Она гласит, что "непредставление, несвоевременное представление либо представление должностными лицами органов местного самоуправления Волгоградской области в уполномоченный орган и (или) региональному оператору недостоверной информации о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, полученной по результатам мероприятий, предусмотренных порядком проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до трех тысяч рублей".
К уполномоченным органам помимо регионального фонда капремонта относится и комитет ЖКХ Волгоградской области.
Ранее в облдуме сообщали, что предоставляемые местными властями региональному оператору сведения о состоянии многоквартирных домов играют важную роль: с их учетом осуществляется актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, вносятся корректировки, составляются краткосрочные планы работ. При этом муниципалитеты не всегда исполняют возложенные на них полномочия должным образом. Предоставление недостоверной информации влечет невключение домов в краткосрочный план капремонта или включение в план домов уже признанных аварийными.
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