Зябко и дождливо: взбалмошный ветер не покидает Волгоград

Общество 05.03.2021 08:13
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05.03.2021 08:13
Сегодня в Волгоградской области опять будет дуть сильный западный ветер - с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный ЦГМС, днем в отдельных районах ожидаются дожди от небольших до умеренных. В Волгограде температура воздуха прогреется до +4...+6º.
Завтра, 6 марта, в регионе может пройти мокрый снег.
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