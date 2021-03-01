Утренний снегопад выгнал на дороги Волгограда 70 единиц спецтехники





Сегодня утром с началом снегопада на улицы Волгограда вышло 70 единиц техники. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в первую очередь, работы проводятся на магистралях и дорогах, по которым ходит общественный транспорт. К настоящему времени на проезжую часть и тротуары нанесено около 100 тонн песко-соляной смеси, обработка продолжается.

Бригады МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» трудятся во всех районах областного центра - на проспектах Ленина, Жукова, улицах Ополченской, 62-й Армии, бульваре Энгельса и др. В том числе ведётся расчистка на посадочных площадках у остановок.

Учитывая прогноз Волгоградского ЦГМС, днем работы будут продолжены. При необходимости службы будут возвращаться на уже почищенные участки для повторной обработки. В течение дня 1 марта в уборке городских дорог будет задействовано около 75 специализированных машин.



