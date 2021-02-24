Мечта все ближе: обход Волгограда «прорисовывают» тоннами грунта

Общество 24.02.2021 20:43
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24.02.2021 20:43
Земляные насыпи основной 12-километровой дороги и двух транспортных развязок, которые возводятся в рамках первого этапа строительства обхода Волгограда, готовы на 40%. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, для этого использовано уже 1,5 млн кубометров грунта.
Кроме того, построено 17 из 27 опор моста через Волго-Донской судоходный канал, собрано порядка 20% металлоконструкций будущих пролетов сооружения. Для возведения путепровода в составе транспортной развязки забито 264 железобетонные сваи — ровно половина от их общего количества. Также переустроена почти треть инженерных коммуникаций, проходящих по территории объекта.
Масштабный проект, который в Волгограде называют «проектом мечты», реализуется в Светлоярском районе Волгоградской области. Строительство четырехполосной объездной магистрали вокруг Волгограда общей протяженностью около 70 километров разделено на три этапа. Первая 12-километровая очередь дороги включает три современные транспортные развязки с выездами на федеральную трассу Р-22 «Каспий» (астраханское и элистинское направления), региональную автодорогу Волгоград – Котельниково – Сальск и въезд в областной центр, а также новый мост через канал.
Сооружение позволит разгрузить действующий мостовой переход в Красноармейском районе и перенаправить транзитный поток на участок объездной дороги, что снимет транспортное напряжение и позволит приступить к основательному ремонту старого сооружения. Завершить работы первого этапа планируется в 2024 году.
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