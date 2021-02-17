Общество 17.02.2021 20:55
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17.02.2021 20:55
Характер поступавших антимонопольщикам Волгоградской области жалоб в 2020 году определяла пандемия. Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, сначала жители региона в массовом порядке жаловались на высокую стоимость средств индивидуальной защиты, а также их дефицит. Когда пронеслись слухи о пользе имбиря и лимонов в борьбе с коронавирусной инфекцией, то люди забросали ведомство обращениями в связи с резким ростом цен на эти продукты. Ближе к концу прошлого года Волгоградское УФАС приняло также немало обращений, связанных с ростом цен на менее экзотические продукты питания.
По словам Романа Лучникова, основная роль в регулировании цен принадлежит федеральному центру. В частности, он напомнил про «заморозку» стоимости растительного масла и сахара до 110 рублей за литр и до 46 рублей за кг. При этом после принятия соответствующего постановления Правительства РФ был выявлен лишь один случай превышения розничной цены при реализации подсолнечного масла в торговой сети «Радеж». Материалы были переданы в прокуратуру, после чего в торговой сети устранили замечание.
При этом в Волгоградском УФАС по итогам прошлого года не установили антимонопольных нарушений в действиях организаций, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов на территории региона. Хотя в ведомстве признали, что бензин АИ-92 в прошлом году подорожал на 2,25%, бензин АИ-95 на 3,37%, дизтопливо – на 1,74%.
Что касается мониторинга цен на лекарства, то Роман Лучников напомнил, что регулирование на данном рынке касается только препаратов, которые входят в перечень жизненно важных лекарств. Между тем, с началом пандемии в Волгоградской области был зафиксирован резкий рост стоимости различных лекарств, препаратов, а также медоборудования. Например, стоимость обычного градусника за прошлый год увеличилась минимум в три раза – с 80 рублей почти до 300 рублей.
Фото: архив ИА "Высота 102".
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