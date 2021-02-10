Депутаты Волгоградской облдумы изучат доходы бизнес-омбудсмена и ее мужа

Общество 10.02.2021 17:05
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10.02.2021 17:05
Проект постановления о назначении Ольги Устиновой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Волгоградской области внесен в облдуму. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, в связи с истечением срока полномочий Ольги Устиновой на этом посту депутатам предложат назначить ее бизнес-омбудсменом с 3 марта 2021 года еще на пять лет. Кандидатуру Ольги Устиновой выдвинул губернатор Волгоградской области. Глава региона в письме на имя председателя Волгоградской облдумы подчеркнул, что она согласована с уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте России Борисом Титовым. Соответствующие ходатайства были направлены также «Опорой России» и Волжской торгово-промышленной палатой. Продлить полномочия Ольги Устиновой на недавней встрече Андрею Бочарову предложило местное бизнес-сообщество.
Напомним, Ольга Устинова была назначена на эту должность в марте 2016 года. Среди ее заслуг представители вышеназванных организаций назвали эффективную работу бизнес-омбудсмена и аппарата уполномоченного в период действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Согласно сведениям о доходах, Ольга Устинова отчиталась о 2,3 миллиона рублей за 2019 год, а ее супруг - о 230 тысячах рублей. Декларации супругов внесены на рассмотрение депутатов в пакете других документов.
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