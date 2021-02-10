Общество 10.02.2021 11:40
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10.02.2021 11:40
Тракторозаводский районный суд Волгограда обязал ООО "УК ТЗР" выплатить более 500 тысяч рублей владельцу японского внедорожника. Как сообщили ИА "Высота 102" в районном суде, в такую сумму управляющей компании обошелся штраф и ущерб за упавшее на иномарку сухое дерево.
Автовладелец сообщил в суде, что 23 февраля 2020 года он припарковал свой автомобиль "Toyota Land Cruiser 150" напротив подъезда дома, в котором он проживает. В результате падения сухостойного дерева машина получила механические повреждения. Мужчина обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. Управляющая компания отказалась возмещать ущерб в добровольном порядке.
В ходе судебного заседания было установлено, что управляющая организация не осуществляла надлежащим образом содержание элементов озеленения на прилегающей к дому территории, не производила надлежащий контроль, осмотр и уход за зелеными насаждениями, не принимала достаточных мер к установлению деревьев, кустарников, требующих подрезки.
Суд постановил взыскать с УК 543 528 рублей, из которых 445 128 рублей в счет возмещения ущерба, 90 000 рублей штрафа, а также расходы по оплате юридических услуг, экспертизы и прочее.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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