«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под Волгоградом





В разы превышены предельно допустимые санитарно-химические показатели в питьевой воде, за которую полноценно платят жители хутора в Городищенском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные регионального управления Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области провел анализ коммунального ресурса, поступающего в хутор Красный пахарь.

В пробах, взятых перед подачей в разводящую сеть хутора, вода не соответствует требованиям СанПиНа. В частности, завышен на треть сухой остаток, количество железа превышено в три раза, натрия – в 2,6 раза, ионных хлоридов – почти в 2 раза. Аналогичные результаты показали исследования воды из крана разводящей сети.

Об итогах лабораторных исследований жителей населенного пункта в письме известила замруководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина.

Как установили в ходе проверки санитарные врачи, МУП «ЖКХ Городищенского района» не ведет производственный контроль за соблюдением установленных санитарных правил по питьевой воде. В отношении должностного лица составлены административные протоколы.

Как выяснилось, еще в августе 2019 года Городищенский райсуд по иску Роспотребнадзора обязал коммунальное предприятие обеспечить населенный пункт питьевой водой надлежащего качества. Выявленные за последний месяц нарушения показали, что решение суда не исполняется. Поэтому материалы проверки вместе с исполнительным листом направлены приставам для принятия мер.

Напомним, в конце декабря прошлого года жители Красного пахаря пожаловались журналистам информагентства на отвратительную питьевую воду в их хуторе. Три года назад была построена новая поселковая скважина. Однако качество коммунального ресурса наоборот ухудшилось. Рыжеватый цвет, неприятный запах и подозрительная консистенция воды – такую жидкость люди ни пить, ни использовать в хозяйственных нуждах не хотят. Недавно прокуратура обязана руководства коммунального МУПа сделать граждан перерасчет платежей за воду с 2017 по 2018 году. Однако хуторяне рассчитывают на то, что им должны вернуть деньги и за последующие два года.

В администрации региона ранее поясняли, что для решения наболевшего вопроса в Красном пахаре необходимо установить дополнительные системы водоочистки. Эти мероприятия должны быть проведены в текущем году.



