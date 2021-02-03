Общество

В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собора

Общество 03.02.2021 15:01
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03.02.2021 15:01


Уведомления о сносе гаражей в ближайшее время могут направить собственникам строений, расположенных в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", решение о законности размещения объектов в ближайшее время рассмотрит администрация Ворошиловского района. В списке восемь гаражей, преимущественно бетонных, расположенных у домов №3а и №4 по улице Липецкой, у строения №5б по ул. Елецкая, между домом №1 по улице Елецкая и домом №18 по ул. им. Буханцева. Дома расположены недалеко от Казанского собора.
Отметим, что в прошлом году в Ворошиловском районе от гаражей "зачищали" территорию около дома №6 по ул. Пугачевской, около дома №10 по ул. Ковровской, около дома №26 по ул. Социалистической, около дома №11 по ул. Академической, около дома №5б по ул. Моздокской и на территории рядом с детсадом по ул. Кузнецкой, 81а, на улице Серпуховская в районе домов №5,10 и 12 и др. 
После вынесения решения о сносе собственникам предлагают демонтировать самовольные объекты в добровольном порядке. Если они отказываются, то это делают муниципальные службы.

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