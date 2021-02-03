В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собора

Общество 03.02.2021 15:01
0
03.02.2021 15:01
Уведомления о сносе гаражей в ближайшее время могут направить собственникам строений, расположенных в Ворошиловском районе. Как сообщает ИА "Высота 102", решение о законности размещения объектов в ближайшее время рассмотрит администрация Ворошиловского района. В списке восемь гаражей, преимущественно бетонных, расположенных у домов №3а и №4 по улице Липецкой, у строения №5б по ул. Елецкая, между домом №1 по улице Елецкая и домом №18 по ул. им. Буханцева. Дома расположены недалеко от Казанского собора.
Отметим, что в прошлом году в Ворошиловском районе от гаражей "зачищали" территорию около дома №6 по ул. Пугачевской, около дома №10 по ул. Ковровской, около дома №26 по ул. Социалистической, около дома №11 по ул. Академической, около дома №5б по ул. Моздокской и на территории рядом с детсадом по ул. Кузнецкой, 81а, на улице Серпуховская в районе домов №5,10 и 12 и др.
После вынесения решения о сносе собственникам предлагают демонтировать самовольные объекты в добровольном порядке. Если они отказываются, то это делают муниципальные службы.
Реклама
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградце04.02.2021 14:08
Общество 04.02.2021 14:08
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской области04.02.2021 13:54
Общество 04.02.2021 13:54
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера04.02.2021 12:37
Общество 04.02.2021 12:37
В Волгограде убирают павильон с центрового места04.02.2021 11:23
Общество 04.02.2021 11:23
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-героя04.02.2021 11:19
Общество 04.02.2021 11:19
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в тени величия Сталинградской битвы?03.02.2021 22:30
Общество 03.02.2021 22:30
«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под Волгоградом03.02.2021 19:48
Общество 03.02.2021 19:48
«Хватит пахать на дядю!»: волгоградцы - о работе и своих доходах (ОПРОС)03.02.2021 18:07
Общество 03.02.2021 18:07
Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплению03.02.2021 15:36
Общество 03.02.2021 15:36
Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убивать03.02.2021 15:17
Общество 03.02.2021 15:17
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области02.02.2021 16:23
Общество 02.02.2021 16:23
В Волгограде легендарному танку Т-34 «Челябинский колхозник» вернули молодость02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Реклама