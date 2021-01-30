Попытка номер три: в Волгоградской области продают тепловые сети 20-тысячного города





Имущественный комплекс обанкротившегося МУП администрации городского поселения г. Котово «Котельные и тепловые сети» снова выставят на торги с 1 февраля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение организатора торгов.

Ранее все имущество одним лотом пытались продать за 101,3 миллиона рублей , но покупателей не нашлось. Вторая попытка реализовать с молотка тепловые сети города Котово за 91,3 миллиона рублей также не увенчалась успехом в связи с отсутствием заявок на участие.

Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на аукционную документацию, в списке 279 позиций. Распродается одним лотом специализированный транспорт и оборудование, цеха, котельные, дымовые и дымогарные трубы, земельные участки, 32 719 метров теплотрассы, воздушная линия 0,4 кВ, котлы, газопроводы низкого и среднего давления, газоанализаторы, горелки, электродвигатели, насосы и другое оборудование.

МУП администрации городского поселения г.Котово «Котельные и тепловые сети» было признано банкротом 19 июня 2017 года. Сумма кредиторской задолженности предприятия перед энергетиками составила более 67,9 миллиона рублей. Согласно анализу финансового состояния, проведенному временным управляющим, было установлено, что должник располагает имуществом, достаточным для покрытия расходов по делу о банкротстве. Конкурсное производство на предприятии продлено до 1 февраля 2021 года до завершения мероприятий по продаже имущества должника. В суд подано ходатайство о продлении этого срока, но решение пока не принято.

Согласно открытым данным, в городе Котово проживает свыше 21 тысячи человек. В январе этого года в городе из-за крупной коммунальной аварии без отопления остались 74 дома, 3 поликлиники, 2 школы, 3 детских садика. Родителям советовали не приводить детей в социальные учреждения.

Порыв на теплосетях , из-за которого упало давление и вышел из строя котел на центральном теплоузле, произошел 21 января, а ликвидировали аварию к утру 23 января.

Имущественным комплексом МУПа с 22 августа 2017 года на основании договора аренды управляет ООО «Теплый город». На компанию возложена обязанность по созданию и поддержанию стабильно действующей системы по надежному снабжению граждан теплом и горячей водой. Структурные подразделения этой компании работают также в Жирновске и Урюпинске.



