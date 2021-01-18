Фуры остановили на подъездах к Волгограду из-за непогоды

Общество 18.01.2021 09:30
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18.01.2021 09:30
Въезд грузового транспорта во избежание заторов в Волгограде ограничен. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, фуры остановят на въезде в Красноармейский район, в поселке Максима Горького и на Водстрое и отведут на обочины. В ГИБДД также предупреждают об ухудшении ситуации на трассах из-за снегопада. Так, на городских и федеральных автодорогах возможно образование наката и обледенения дорожного полотна, следствием которых могут стать заносы автомобилей, повысится опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами, уступать дорогу пешеходам. Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о принятии своевременных мер безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов.
В случае осложнения дорожной обстановки на трассы для патрулирования будут направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.
Сотрудники ГИБДД призывают также водителей воздержаться от использования личного транспорта и отказаться от поездок на дальние расстояния.
Напомним, во время аналогичного снегопада на прошлой неделе десятибалльные пробки образовывались в том числе из-за буксовавших тяжелых грузовиков. Тогда волгоградцы недоумевали, почему разрешали проезд фур по дорогам города. Теперь, видимо, из прошлых ошибок были сделаны выводы.
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