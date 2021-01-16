Романтика растопила лёд на катке в центре Волгограда (ВИДЕО)











Приятные эмоции, как от просмотра романтического фильма, испытали сегодня посетили катка в пойме реки Царица в центре Волгограда. На их глазах молодой человек опустился на одно колено и сделал признание девушке. «Я тебя люблю, выходи за меня», - сказал молодой человек, а потом достал красную коробочку и открыл ее. Девушка, которая стояла с воздушными шарами, согласилась. После заветного «ДА» прогремел салют. Директор парка «Раздолье» Андрей Еркин сообщил «Высоте 102», что молодую пару зовут Никита и Евгения. Руководство парка подарило молодым сертификат на высадку 4-метрового дерева в фамильном парке. «Мы желаем счастья Никите и Евгении. Свое фамильное дерево они смогут посадить весной в парке напротив музея «Россия – моя история», - рассказал собеседник агентства.