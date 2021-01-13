Общество

В Волгоградской области из-за непогоды ограничили движение автобусов

Общество 13.01.2021 16:35
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13.01.2021 16:35


Сегодня с 14:00 в Волгоградской области ограничено автобусное сообщение по междугородним и межмуниципальным маршрутам. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, временная мера введена из-за неблагоприятной погоды до 14 января или до особого распоряжения облкомтранса.
В администрации региона призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, особенно в условиях плохой видимости, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
В Волгоградской области сейчас продолжается работа по расчистке автомагистралей от снега. На межмуниципальных направлениях к работе привлечено свыше 50 единиц техники.

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