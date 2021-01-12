



До двух человек увеличилось число жертв крупной коммунальной аварии, которая произошла 3 января в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, сегодня в 25-ой больнице скорой медицинской помощи в Волгограде скончался еще один пациент, который получил сильные ожоги, провалившись в яму с кипятком. 65-летний мужчина находился в реанимации.

Еще один пострадавший - 75-летний мужчина - умер на следующий день после ЧП - 4 января. Еще двое мужчин, среди которых сотрудник МЧС, проходят лечение в палате ожогового отделения.

Ранее сообщалось, что в результате коммунальной аварии ожоги получили четверо мужчин 27,30, 65 и 75 лет. Самые тяжелые ожоги были у двоих жителей Волжского, провалившихся в яму с кипятком на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира.

Напомним, ЧП произошло днем 3 января в Волжском на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Прорвало тепломагистраль диаметром 600 мм. Из-за аварии кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился рядом с пешеходным переходом. В яму упали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу.

СУ СКР по Волгоградской области по факту порыва на теплотрассе возбудил уголовное дело.