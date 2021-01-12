Общество 12.01.2021 13:51
0
12.01.2021 13:51
До двух человек увеличилось число жертв крупной коммунальной аварии, которая произошла 3 января в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, сегодня в 25-ой больнице скорой медицинской помощи в Волгограде скончался еще один пациент, который получил сильные ожоги, провалившись в яму с кипятком. 65-летний мужчина находился в реанимации.
Еще один пострадавший - 75-летний мужчина - умер на следующий день после ЧП - 4 января. Еще двое мужчин, среди которых сотрудник МЧС, проходят лечение в палате ожогового отделения.
Ранее сообщалось, что в результате коммунальной аварии ожоги получили четверо мужчин 27,30, 65 и 75 лет. Самые тяжелые ожоги были у двоих жителей Волжского, провалившихся в яму с кипятком на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира.
Напомним, ЧП произошло днем 3 января в Волжском на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. Прорвало тепломагистраль диаметром 600 мм. Из-за аварии кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился рядом с пешеходным переходом. В яму упали пешеходы, которые в этот момент переходили дорогу.
СУ СКР по Волгоградской области по факту порыва на теплотрассе возбудил уголовное дело.
Реклама
Узнать за 60 секунд: Сбер разработал алгоритм, определяющий по голосу, кашлю и дыханию вероятность заболевания COVID-1912.01.2021 15:25
Общество 12.01.2021 15:25
То пусто, то густо: чиновники оправдались за посленовогодние очереди в волгоградских поликлиниках12.01.2021 14:24
Общество 12.01.2021 14:24
В Волгограде «забаррикадировавшуюся» от жильцов УК оштрафовали на крупную сумму12.01.2021 13:02
Общество 12.01.2021 13:02
У губернатора Волгоградской области случилось дежавю в кинотеатре «Победа»12.01.2021 10:52
Общество 12.01.2021 10:52
Жильцы аварийных домов в Волгограде стали миллионерами12.01.2021 10:15
Общество 12.01.2021 10:15
В Волжском на месте трагедии заменили аварийный участок теплотрассы11.01.2021 22:46
Общество 11.01.2021 22:46
Прогулка по «гетто»: обитатели брошенного властями аварийного квартала в Волгограде сняли безнадегу и мрак своей жизни11.01.2021 19:13
Общество 11.01.2021 19:13
«Кому воняет, звонить в УК»: жителей двух пятиэтажек в Волгограде травят пары канализации11.01.2021 17:09
Общество 11.01.2021 17:09
Мультяшная свинья из Китая подкинула проблем коммерсанту из Волгоградской области11.01.2021 11:40
Общество 11.01.2021 11:40
Было все: волгоградские полицейские раскрыли подробности новогодних преступлений11.01.2021 11:39
Общество 11.01.2021 11:39
«Такого еще не было!»: Дзержинский район Волгограда уходит под воду (ВИДЕО)10.01.2021 18:42
Общество 10.01.2021 18:42
Их не смогли спасти: самолечение стоило жизни 5 жителям Волгоградской области10.01.2021 14:29
Общество 10.01.2021 14:29
Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в Волгограде10.01.2021 13:34
Общество 10.01.2021 13:34
Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в Волгограде09.01.2021 22:49
Общество 09.01.2021 22:49
Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монеты09.01.2021 16:23
Общество 09.01.2021 16:23
Реклама