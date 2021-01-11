



Волгоградские полицейские сообщили о преступлениях, которые были совершены в новогодние и рождественские праздники. Все эти дни сотрудники несли службу в усиленном режиме, рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Так, за первую декаду января раскрыты 8 из 10 зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыты совершенные 2 и 10 января в Краснооктябрьском и во Фроловском районах убийства. Также задержаны подозреваемые в совершении 10 грабежей, 9 угонов машин, 60 краж имущества. Кроме того, были пресечены тридцать три факта незаконных операций с наркотиками, тринадцать - с оружием и боеприпасами.

Установлено местонахождение 22 находящихся различное время в розыске преступников. Раскрыто 79 ранее совершенных преступлений.

За праздничные дни было задержано около двухсот нетрезвых водителей. После употребления спиртного садились за руль как мужчины, так и женщины. Сотрудники дорожной полиции выявили также факты управления транспортом с признаками опьянения и таксистами. Все они были отстранены от управления и привлечены к ответственности. На дорогах региона было зафиксировано тридцать два ДТП с тяжкими последствиями. К сожалению, в авариях погибли шесть человек, а сорок четыре, в том числе десять детей, получили различные травмы.



