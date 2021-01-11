Общество

Было все: волгоградские полицейские раскрыли подробности новогодних преступлений

Общество 11.01.2021 11:39
0
11.01.2021 11:39


Волгоградские полицейские сообщили о преступлениях, которые были совершены в новогодние и рождественские праздники. Все эти дни сотрудники несли службу в усиленном режиме, рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Так, за первую декаду января раскрыты 8 из 10 зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыты совершенные 2 и 10 января в Краснооктябрьском  и во Фроловском районах убийства. Также задержаны подозреваемые в совершении 10 грабежей, 9 угонов машин, 60 краж имущества.  Кроме того, были пресечены тридцать три факта незаконных операций с наркотиками, тринадцать - с оружием и боеприпасами.
Установлено местонахождение 22 находящихся различное время в розыске преступников.  Раскрыто 79 ранее совершенных преступлений.
За праздничные дни было задержано около двухсот нетрезвых водителей. После употребления спиртного садились за руль как мужчины, так и женщины. Сотрудники дорожной полиции выявили также  факты управления транспортом с признаками опьянения и таксистами. Все они были отстранены от управления и привлечены к ответственности. На дорогах региона было зафиксировано тридцать два ДТП с тяжкими последствиями. К сожалению, в авариях погибли шесть человек, а сорок четыре, в том числе десять детей, получили различные травмы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
11.01.2021 11:40
Общество 11.01.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2021 11:24
Общество 11.01.2021 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 20:04
Общество 10.01.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 18:42
Общество 10.01.2021 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 14:29
Общество 10.01.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2021 13:34
Общество 10.01.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 22:49
Общество 09.01.2021 22:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 16:23
Общество 09.01.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 15:36
Общество 09.01.2021 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 14:46
Общество 09.01.2021 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 14:07
Общество 09.01.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 12:07
Общество 09.01.2021 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 10:05
Общество 09.01.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 20:04
Общество 08.01.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 18:02
Общество 08.01.2021 18:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:04
Больше безлимита для клиентов малого и микробизнеса СбербанкаСмотреть фотографии
14:56
Уволены главы двух комитетов администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Новогодняя изоляция: как волгоградцы провели каникулыСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде раскрыли кровавое убийство с железным алиби преступникаСмотреть фотографии
13:44
Обнуленный счет и эффектный захват: волжанин неудачно выпил с незнакомцем в баре (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:33
«Ростелеком Контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19Смотреть фотографии
12:56
Нарастить и развернуть: губернатор Волгоградской области заявил о готовности региона принять новый удар коронавирусаСмотреть фотографии
12:52
Трио 40-летних обкрадывало автовладельцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:59
Вирус убил еще шестерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
Прокуратура выясняет причины покраснения реки и гибели рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
Мультяшная свинья из Китая подкинула проблем коммерсанту из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Было все: волгоградские полицейские раскрыли подробности новогодних преступленийСмотреть фотографии
11:30
Под Волгоградом бесследно исчез 15-летний подросток со шрамом на лбуСмотреть фотографии
11:24
«Кому воняет, звонить в УК»: жителей двух пятиэтажек в Волгограде травят пары канализацииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Подозреваемого в убийстве волгоградской пенсионерки поймали в СочиСмотреть фотографии
10:09
Жители Крыма разбили машину о дорожный знак в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
«Краснеет уже вторая река»: жители Волгоградской области требуют расследования экологического бедствияСмотреть фотографии
20:04
Последний путь: известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2020 годуСмотреть фотографии
18:42
«Такого еще не было!»: Дзержинский район Волгограда уходит под воду (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Что это такое?: в Волгоградской области покраснела вода в реке Арчеда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:10
В Волгоградской области у сельских чиновников повысился стимул штрафовать жителейСмотреть фотографии
14:29
Их не смогли спасти: самолечение стоило жизни 5 жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:34
Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:56
«К доктору едем!»: оправдания пьяных водителей попали на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгоградской области женщина неделю ходила на работу с проломленным черепомСмотреть фотографии
11:56
Опять пять: в Волгоградской области стремительно растет число жертв коронавирусаСмотреть фотографии
10:24
«Газель» и автобус не поделили в Волгограде дорогу: есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:10
На трассе «Москва-Волгоград» 75-летний водитель протаранил LexusСмотреть фотографии
09:47
В центре Волгограда водитель внедорожника сбил девушку и сбежалСмотреть фотографии
22:49
Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 