Общество 11.01.2021 11:39
0
11.01.2021 11:39
Волгоградские полицейские сообщили о преступлениях, которые были совершены в новогодние и рождественские праздники. Все эти дни сотрудники несли службу в усиленном режиме, рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.
Так, за первую декаду января раскрыты 8 из 10 зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Раскрыты совершенные 2 и 10 января в Краснооктябрьском и во Фроловском районах убийства. Также задержаны подозреваемые в совершении 10 грабежей, 9 угонов машин, 60 краж имущества. Кроме того, были пресечены тридцать три факта незаконных операций с наркотиками, тринадцать - с оружием и боеприпасами.
Установлено местонахождение 22 находящихся различное время в розыске преступников. Раскрыто 79 ранее совершенных преступлений.
За праздничные дни было задержано около двухсот нетрезвых водителей. После употребления спиртного садились за руль как мужчины, так и женщины. Сотрудники дорожной полиции выявили также факты управления транспортом с признаками опьянения и таксистами. Все они были отстранены от управления и привлечены к ответственности. На дорогах региона было зафиксировано тридцать два ДТП с тяжкими последствиями. К сожалению, в авариях погибли шесть человек, а сорок четыре, в том числе десять детей, получили различные травмы.
Реклама
Мультяшная свинья из Китая подкинула проблем коммерсанту из Волгоградской области11.01.2021 11:40
Общество 11.01.2021 11:40
«Кому воняет, звонить в УК»: жителей двух пятиэтажек в Волгограде травят пары канализации11.01.2021 11:24
Общество 11.01.2021 11:24
Последний путь: известные волгоградцы, которые ушли из жизни в 2020 году10.01.2021 20:04
Общество 10.01.2021 20:04
«Такого еще не было!»: Дзержинский район Волгограда уходит под воду (ВИДЕО)10.01.2021 18:42
Общество 10.01.2021 18:42
Их не смогли спасти: самолечение стоило жизни 5 жителям Волгоградской области10.01.2021 14:29
Общество 10.01.2021 14:29
Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в Волгограде10.01.2021 13:34
Общество 10.01.2021 13:34
Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в Волгограде09.01.2021 22:49
Общество 09.01.2021 22:49
Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монеты09.01.2021 16:23
Общество 09.01.2021 16:23
Волгоградскую область сравнили с регионами ЮФО по количеству бедных09.01.2021 15:36
Общество 09.01.2021 15:36
Лучше не будет?: в Волгоградской области откроют три новые лаборатории для тестов на коронавирус09.01.2021 14:46
Общество 09.01.2021 14:46
Аудиторы КСП Волгоградской области проверили спальни домов инвалидов09.01.2021 14:07
Общество 09.01.2021 14:07
Коронавирус унес жизни более полутысячи жителей Волгоградской области09.01.2021 12:07
Общество 09.01.2021 12:07
На набережной Волгограда появляются очертания нового пешеходного моста09.01.2021 10:05
Общество 09.01.2021 10:05
«Поле чудес», спасение Маркса и УК после пинка: что изменили в жизни волгоградцев публикации ИА «Высота 102»08.01.2021 20:04
Общество 08.01.2021 20:04
Семья покалеченного в ДТП с автобусом "Волгоград-Москва" ребенка объявила сбор помощи08.01.2021 18:02
Общество 08.01.2021 18:02
Реклама