Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в Волгограде

Общество 10.01.2021 13:34
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10.01.2021 13:34
На 80-ом году жизни скончалась бывший председатель волгоградского регионального отделения Российского детского фонда Раиса Скрынникова. Информацию ИА «Высота 102» подтвердили в общественной организации, которую она возглавляла более 30 лет.
Раиса Кузьминична тяжело переживала смерть мужа, которого похоронила около месяца назад. Они прожили 53 года и были неразлучны. По предварительной информации, у Ларисы Скрынниковой не выдержало сердце.
Сотрудники регионального отделения Российского детского фонда выражают соболезнования родным и близким Раисы Скрынниковой.
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