Скончалась экс-председатель Российского детского фонда в Волгограде





На 80-ом году жизни скончалась бывший председатель волгоградского регионального отделения Российского детского фонда Раиса Скрынникова. Информацию ИА «Высота 102» подтвердили в общественной организации, которую она возглавляла более 30 лет.

Раиса Кузьминична тяжело переживала смерть мужа, которого похоронила около месяца назад. Они прожили 53 года и были неразлучны. По предварительной информации, у Ларисы Скрынниковой не выдержало сердце.

Сотрудники регионального отделения Российского детского фонда выражают соболезнования родным и близким Раисы Скрынниковой.



