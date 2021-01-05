Общество

Кусочек земли в элитном поселке выставила на торги администрация Волгоградской области

Общество 05.01.2021 17:06
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05.01.2021 17:06


Аукцион на право аренды земельного участка в Латошинке объявил комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные официального портала администрации региона. Всем, кто хочет поселиться по-соседству с местными селебрити - чиновниками, депутатами, бизнесменами - необходимо направить заявление в профильное ведомство, в котором могут подробно рассказать о свободной недвижимости в элитном коттеджном поселке Тракторозаводского района Волгограда.
Как минимум один желающий получить землю в выгодном местечке уже есть.  Торги проводятся как раз в связи с поступившим обращением от некоего гражданина, который намерен арендовать на 20 лет 540 квадратных метров земли для строительства частного дома. Известно, что участок скромного размера, границы которого подлежат уточнению, расположен в зоне санитарной охраны водозаборных и очистных сооружений.

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