В Волжском полностью восстановлена подача тепла после крупной аварии

Общество 04.01.2021 10:09
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04.01.2021 10:09
Отопление и горячая вода возвращаются в остывшие за ночь многоквартирные дома в 27, 28 и 32а микрорайонах Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, подача коммунального ресурса после порыва на теплотрассе стартовала в 9.00. Дома еще в четырех микрорайонах начали отапливать накануне поздно вечером – была запущена резервная схема теплоснабжения.
Напомним, днем 3 января на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира произошел порыв на тепломагистрали № 22 диаметром 600 мм. Из-за аварии кипяток подмыл асфальт на проезжей части, в результате он провалился рядом с пешеходным переходом. Пострадали четыре человека, в том числе спасатель – их с ожогами различной степени тяжести госпитализировали в волгоградскую клиническую больницу №25. Специалисты Волжских тепловых сетей и городских коммунальных служб на протяжении нескольких часов откачивали кипяток из ямы, вечером место порыва было обнаружено.
Добавим, до окончания восстановительных работ движение по улицам Мира и Оломоуцкой перекрыто. Автобусы и маршрутки осуществляют движение в объезд по соседним улицам.
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