



Свет и тепло. Это не просто слова для людей, которые посвятили свою жизнь созданию и обслуживанию энергокомплекса страны. Сегодня, 22 декабря, в самый короткий день в году, они принимают поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика.

С этой важной и нелегкой работой связали свою судьбу тысячи жителей Волгоградской области. С каким настроением встречают свой профессиональный праздник и самом важном в профессии ИА «Высота 102» рассказали работники ООО «Волжские тепловые сети».





По мнению управляющего ООО «Волжские тепловые сети» Михаила Кубанцева, уходящий год стал одним из самых сложных за последнее время. «Но я рад работать вместе с Вами, дорогие коллеги. Спасибо вам за то, что в экстремальных условиях вы всегда проявляете мужество, выдержку и самоотверженность. В сложные времена особенно ярко проявляются ваша верность профессии, честное и достойное отношение к делу, ответственная и результативная работа.

За прошедший год мы вместе с Вами проделали огромную работу. Полностью выполнили ремонтную и инвестиционную программы. В настоящее время Волжские тепловые сети являются современным, технически оснащенным предприятием, которое в полной мере выполняет поставленные задачи. На смену ветеранам приходят молодые специалисты, которые не бросают сложную работу, продолжают трудовые традиции многих поколений. Кроме того, слова особой признательности я адресую тем, кто встречает свой праздник на рабочем месте.

Коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, безаварийной работы, успехов в вашем нужном деле. И пусть в каждом доме всегда будет тепло и уютно», - поздравляет всех сотрудников предприятия Михаил Кубанцев.





Мастер 1 группы Иван Калинин трудится в ВТС более 7 лет. Начинал в 2013 году слесарем, сейчас ему доверено руководить участком. Как говорит Иван, именно ответственность и взаимовыручка помогают в работе: ««В моем подразделении семь слесарей и один сварщик. Все обладают самыми важными качествами для нашей работы – они ответственны, энергичны и исполнительны. Мы – как большая семья, в трудную минуту готовы поддержать друг друга, поэтому справляемся с самыми непростыми задачами. Встречает коллектив профессиональный праздник с хорошим настроением – для нас самое важное, что горожанам тепло и уютно в своих домах. В этот непростой год как никогда пожелания здоровья – не просто слова. Поэтому желаю своим коллегам и всем энергетикам в первую очередь здоровья. И, конечно, душевного тепла в ваших семьях».





Главный инженер предприятия Геннадий Харченко считает, что лучшим подарком для дружного коллектива предприятия является благодарность волжан за бесперебойную поставку тепла и горячей воды: «Нам удается уже несколько лет не отключать горячую воду даже в периоды ремонтных и профилактических работ на сетях, что, думаем, особо ценят наши потребители. А профессиональный праздник – это всегда подведение итогов работы за год. Со всеми поставленными задачами в уходящем году мы справились, и каждый из 250-ти сотрудников коллектива может поставить себе высокую оценку за выполненную работу.

Несмотря на молодой возраст, слесарь Александр Киташов уже 6 лет в профессии. «Удовлетворение от работы получаешь, когда на твоем участке нет жалоб. А это означает, что мы хорошо справились с доверенной нам работой. Самое сложное в нашей профессии – это ответственность, ведь наши недоработки могут привести к ухудшению бытовых условий волжан.

Мы все чувствуем важность и необходимость нашего труда, знают это и в наших семьях. Сегодня я желаю коллегам и всем энергетикам здоровья, финансового благополучия и счастья вам и вашим родным, близким и друзьям», - говорит Александр.

ИА «Высота 102 присоединяется к этим пожеланиям. С профессиональным праздником, энергетики!







