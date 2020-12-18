Дороги в Волгоградской области станут опасными из-за тумана

Общество 18.12.2020 19:50
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18.12.2020 19:50
На дорогах в Волгоградской области 19-20 декабря возможно ухудшение видимости до 200-500 метров из-за тумана. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожные предприятия предупреждены и переведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги региона 184 единицы техники. Водителей призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432, 8(863) 2329460, (8442) 50-31-22.
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