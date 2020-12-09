Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Волгоград-Москва





Тягач с полуприцепом и иномарка столкнулись на федеральной трассе "Каспий" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пострадали шесть человек - водитель легковушки и его пассажиры в возрасте от 24 до 42 лет.

ДТП произошло на 849 км автодороги во Фроловском районе. По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомашиной "Мазда MPV", не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем "Вольво FH-TRUCK". Тягач следовал из Москвы в сторону Волгограда.



