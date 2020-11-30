Техноёлка в компании натуральных красавиц встретит первый день зимы в Волгограде

Общество 30.11.2020 15:06
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30.11.2020 15:06
Мастера заканчивают работу по созданию 3,5-метровой техноёлки, которая украсит собой пространство в пойме реки Царицы в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка "Раздолье" Андрей Еркин, на создание технологичной елки ушло 30 квадратных метров металла, архитектурной пленки, монолитного поликарбоната в качестве стекла. В композиции использовалось четыре цвета - золотой, зеленый, синий и серебряный. Разноцветное стекло подсветили множеством светодиодов, что усилило эффект.
300-килограммовую техноёлку планируют установить в парке у музея "Россия - моя история" уже сегодня вечером. В парке украсят световыми гирляндами десятки хвойных деревьев. Всего к 1 декабря в "Раздолье" помимо техноёлки празднично сверкать будут еще 30 натуральных сосен и елок.
Отметим, что в Волгограде началась подготовка города к новогодним и рождественским праздникам. 22-метровую искусственную елку установили на нижней террасе набережной напротив центральной лестницы. Шаровидная ель в этом году украшает собой проспект им. маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда.
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