В Москве сторонники волгоградского времени пикетируют Госдуму





Волгоградцы, возмущенные решением депутатов Госдумы, принявших закон о переходе региона в московскую часовую зону, проводят серию пикетов в столице. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, пикеты проходят около здания Государственной думы, Совета Федерации и Администрации Президента.

Напомним, за принятие скандального законопроекта проголосовали 317 депутатов Госдумы. С этим категорически не согласны сторонники волгоградского времени, которые апеллируют к заключению Российской академии наук, где пришли к выводу о нецелесообразности перехода региона на московское время. Активисты считают, что депутаты проигнорировали не только мнение ученых, но и простых жителей, которые несколько месяцев проводили в регионе акции протеста, собирали десятки тысяч подписей.





«Мы возмущены тем, как проголосовали депутаты. В Госдуму мы передали информацию о собранных подписях, но только один депутат выступил против. Служители народа отказываются услышать мнение своих граждан!», - говорят участники пикета.





Напомним, противники московского времени уже проводили 5 ноября серию пикетов в Москве около Госдумы и Администрации президента. Однако, как известно, депутаты Госдумы поддержали решение депутатов регпарламента вернуть регион в московскую часовую зону. Теперь депутатам предстоит рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях.



