Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под Волгоградом





В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2020 год, утвержденным Председателем НАК, Оперативным штабом в Волгоградской области сегодня на территории Калачевского муниципального района проведено командно-штабное учение по теме: "Организация и проведение контртеррористической операции в населенном пункте". Как сообщили ИА "Высота 102" в оперштабе, подводя итоги состоявшегося учения, руководитель Оперативного штаба, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-майор Игорь Голдобин отметил, что задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.