Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под Волгоградом

Общество 27.11.2020 16:13
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27.11.2020 16:13
В соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2020 год, утвержденным Председателем НАК, Оперативным штабом в Волгоградской области сегодня на территории Калачевского муниципального района проведено командно-штабное учение по теме: "Организация и проведение контртеррористической операции в населенном пункте". Как сообщили ИА "Высота 102" в оперштабе, подводя итоги состоявшегося учения, руководитель Оперативного штаба, начальник УФСБ России по Волгоградской области генерал-майор Игорь Голдобин отметил, что задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты.
В учении принимали участие объединенная группировка сил и средств Оперативного штаба в Волгоградской области, оперативная группа Калачевского муниципального района.
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