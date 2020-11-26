«Ментально пострадали»: волгоградский сомнолог поддержал депутатов Госдумы за перевод региона на московское время





Волгоградский врач Алексей Катышев направил обращение к депутатам Госдумы с просьбой поддержать законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону во втором и третьем чтениях. Как сообщает ИА "Высота 102", врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области в 2016-2018 годах, член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» предложил депутатам Госдумы свои пояснения на вопросы, на которые не смогли ответить на заседании Госдумы, где законопроект был принят в первом чтении, докладчик и содокладчик Михаил Струк и Татьяна Цыбизова.

В частности, Алексей Катышев утверждает, что Волгоградская область, действительно, географически располагается во 2-ой часовой зоне. Он также заявляет, что вопрос на референдуме по времени, который проводился в 2018 году, был сформулирован сложно и многие его «просто не поняли и были удивлены результатами голосования на следующий день».

Алексей Катышев считает, что переход региона на волгоградское время привел «к трудностям с логистикой, транспортом (многие стали опаздывать на междугородние рейсы автобусов и поездов); в зимний период слишком поздний рассвет вынуждал школьников, учащихся средних и высших учебных заведений просыпаться в темноте, из-за чего их продуктивность была резко снижена; работоспособность и продуктивность работников бюджетных учреждений (школ, вузов, медицинских учреждений) в утренние часы также снижалась; пострадало ментальное здоровье волгоградцев; возникли трудности в социальной сфере (в частности, вся сетка телевещания была сдвинута на 1 час вперед, что заставляло многих волгоградцев ложиться спать на 1 час позже и тем самым формировалось хроническое недосыпание, т.к. просыпаться приходилось в прежнее время)». Также, по мнению сомнолога, из-за перевода стрелок произошел рост количества мелких ДТП в утренний час пик зимой из-за поздних рассветов, а из-за увеличения летней жары на час у пожилых людей увеличился риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Алексей Катышев раскритиковал информационно-методическое письмо «Анализ риска воздействия системы исчисления времени на состояние здоровья населения», выпущенное ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», на которое часто ссылаются сторонники времени. Документ, по мнению сомнолога, был составлен с грубейшими ошибками, в частности, имелся конфликт интересов заказчика (Минобрнауки) и исполнителя, воздействие системы исчисления времени на состояние здоровья населения было выполнено математиками, без контроля со стороны Минздрава РФ и т.д.

Ранее, еще до проведения референдума Алексей Катышев придерживался такой же точки зрения и уже тогда вызывал шквал критики со стороны сторонников волгоградского времени.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект о переходе Волгоградской области в московскую часовую зону. Сторонники волгоградского времени не собираются сдаваться и намерены обжаловать скандальный документ в Верховном суде РФ. Сегодня активисты попросили главу ЦИК Эллу Памфилову оценить проведенный опрос по времени с правовой точки зрения, результаты которого подменили итоги законного референдума.



