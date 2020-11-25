На четверть миллиона оштрафован организатор нелегального детского лагеря под Волгоградом





Штраф в размере 250 тысяч рублей назначен юридическому лицу, организовавшему несанкционированный детский лагерь в Среднеахтубинском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверка по факту его незаконной работы проводилась надзорным ведомством в августе текущего года.

Установлено, что Волгоградской региональной молодежной общественной организацией содействия образованию "Интеграл", не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, под видом обучающих мероприятий фактически был организован летний лагерь на территории ООО "ЦДЗО "Орленок на Ахтубе" в Среднеахтубинском районе.

С нарушением санитарных требований на территории детского лагеря на момент проверки пребывало 98 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя ВРМООСО "Интеграл" прокуратурой района было внесено представление, по результатам рассмотрения которого незаконная деятельность по организации отдыха детей была прекращена.

На основании материалов прокурорской проверки мировым судьей судебного участка № 131 Волгоградской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст.14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей).



