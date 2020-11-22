



Двое мужчин и женщина стали новыми жертвами эпидемии коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 56-летний волгоградец обратился за медпомощью спустя неделю после появления признаков недомогания. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в волгоградскую больницу №12, где и скончался.

Не смогли спасти врачи и 57-летнего волгоградца, который обратился за медицинской помощью спустя четыре дня после начала заболевания. Он скончался в волгоградском областном госпитале ветеранов войны. 53-летней жительнице Суровикинского района своевременное обращение за медицинской помощью также не помогло. Она лечилась амбулаторно, но положительной динамики не было. Ее госпитализировали в областную инфекционную больницу №1. Как пояснили в оперштабе, у всех скончавшихся были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в регионе от коронавируса скончались 275 человек.



