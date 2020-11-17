Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской области





Жители Волгоградской области могут оплатить налоги в любом отделении почтовой связи. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «Почта России», оплата доступна в тот же день, когда поступили уведомления.

Для оплаты налогового уведомления необходимо обратиться к оператору связи с бланком уведомления и внести денежные средства. Оказание услуги занимает несколько минут. Деньги в режиме реального времени поступают на счета налоговой службы.

Налоговые уведомления направляются россиянам заказными письмами, вручение которых производится получателю под подпись. Доставка налоговых уведомлений в Волгоградской области в 2020 году началась с конца сентября. В том случае, если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон оставит извещение на получение заказного письма, по которому он сможет получить свое налоговое уведомление в почтовом отделении по месту жительства.

«Оплатить налоговые уведомления волгоградцы и жители области могут в любом отделении связи. На почте одновременно можно совершить и другие важные платежи: за коммунальные услуги, мобильную связь, штрафы ГИБДД, услуги детских садов и т.д.», - отметил директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев.