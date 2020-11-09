Общество 09.11.2020 09:51
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09.11.2020 09:51
«Нет такой категории людей, которым не нужна культура»,- считает председатель комиссии по реализации национальных и приоритетных проектов Олег Савченко. Парламентарий высоко оценивает ход реализации в области нацпроекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда». В комментарии ИА «Высота 102» Олег Савченко отметил, что сейчас речь не идет о финансировании ремонта сельских объектов культуры по остаточному принципу: «Десятки лет жители районов нашей области ждали и не понимали, почему такие важные объекты социальной и культурной жизни финансируются по остаточному принципу. Если это вообще можно назвать финансированием. В основном в критических ситуациях «затыкали дыры», когда прорвало трубу, потекла крыша, обрушилось что-то, выделяли мизерные средства. Наконец-то пришло время важнейшего решения - не всем по чуть-чуть раздать, чтобы все утекло между пальцами. Решили ежегодно, планово, в отдельных взятых районах под ключ делать современные полноценные не дома, а дворцы культуры, которые отвечали бы современным вызовам и требованиям».
Всего в Волгоградской области в 2020 году должны быть обновлены восемь районных ДК. Два - уже распахнули двери и стали центрами притяжения для селян. Это ДК в Кумылженском районе и Фролово. Новый кинотеатр с современным оборудованием вскоре появится на базе ДК в Даниловке.
Уже отремонтировано здание Ленинского ДК «Октябрь». В завершающей стадии ремонтные работы в ДК Петров Вала и Центре культуры и досуга Быково. В декабре откроются обновленные Центр культуры и искусства в Новоаннинском районе и Центр досуга и народного творчества «Карагод».
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