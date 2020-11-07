Среди новых жертв коронавируса – двое жителей Волгоградской области

Общество 07.11.2020 14:19
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07.11.2020 14:19
Коронавирус стал причиной смерти еще двоих человек из Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, среди них – 44-летний житель Михайловки. Почувствовав первые признаки недомогания, он за медпомощью не обращался. Через две недели вызвал скорую помощь и был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ, где скончался. В оперштабе утверждают, что у мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.
Не пережила коронавирус и 69-летняя жительница Калачевского района. Ее выявили по контакту с ранее заразившимся. Она скончалась в областной инфекционной больнице №1. У женщины также имелось заболевание сердечно-сосудистой системы.
Всего, напомним, в регионе уже 227 человек умерли от коронавируса.
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