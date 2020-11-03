В День народного единства речной транспорт Волгограда перейдет на усиленный режим работы





Завтра, 4 ноября, в День народного единства, речной транспорт Волгограда будет работать по усиленному расписанию, как в выходные. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, по направлениям «Волгоград – Щучий проран - Культбаза», «Руднева - Сарпинский» и «Обувная фабрика – о. Сарпинский» добавят выходы судов. Общей сложностью теплоходы в этот день совершат свыше 40 рейсов по семи направлениям до острова Сарпинский. Точное время выходов речных трамваев размещено на сайте ООО «Пассажирский порт Волгограда».

С 5 ноября, напомним, в соответствии с решением оперативного штаба Волгоградской области внесены изменения в работу сезонных маршрутов внутреннего водного транспорта. Навигация по четырем речным направлениям «Красноармейск – Вязовая грива», «Волгоград - Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», традиционно работающих только до начала ноября, будет приостановлена. Речное сообщение с 5 ноября продолжит осуществляться по двум маршрутам: «Руднева - Сарпинский» и «Волгоград – Щучий проран - Культбаза».



