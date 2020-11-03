Общество

Еще одна потеря: умерла профессор Волгоградского социально-педагогического университета

Общество 03.11.2020 08:57
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03.11.2020 08:57


Татьяна Юрьевна  Андрущенко, декан факультета психолого-педагогического и социального образования ВГСПУ скончалась от осложнений после перенесенного коронавируса. Печальная новость, сообщает ИА «Высота 102», появилась в студенческом чате. Татьяна Юрьевна Андрущенко – профессор, кандидат психологических наук, пользовалась неоспоримым авторитетом среди преподавателей и студентов. Общий стаж ее работы в научной сфере составлял 50 лет.  Ее смерть стала для всех потрясением. 
Напомним, 31 октября стало известно о смерти профессора ВГСПУ, доктора педагогических наук, профессора кафедры социальной работы ВГСПУ Анатолия Вырщикова. Ему был 71 год. Он также скончался от коронавируса. 
На фото с сайта ВГСПУ: Татьяна Юрьевна в прошлом году отметила юбилей. 

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