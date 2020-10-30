В Волгоградской области разрешили работу бань и саун





Постановлением губернатора Волгоградской области разрешена работа саун и бань, но при условии соблюдения данными организациями бытового обслуживания рекомендаций по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованный сегодня документ. Как пояснили в оперштабе, действующий режим ограничений пересмотрен и приведен в соответствие с федеральными требованиями.

Напомним, этот сегмент сферы оказания "банных" услуг населению оказался одной из наиболее пострадавших отраслей. Региональные власти разрешили работу фитнес-центров, бассейнов, однако это не касалось бань, которые после семимесячного запрета на деятельность оказались на грани разорения. Предприниматели не единожды обращались к руководству региона с просьбой разрешить работу бань и саун, и вот, наконец, это свершилось.



