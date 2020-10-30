Общество 30.10.2020 13:47
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30.10.2020 13:47
В Волгоградской области от коронавируса скончался 21 сотрудник медицинских организаций. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявила на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова. Среди жертв – 8 врачей, 8 сотрудников среднего медперсонала, 3 – младшего медперсонала и 2 водителя. Всего в регионе коронавирусом заболели 1861 медик. Большая часть – это средний медперсонал (995 человек), врачи – 528 человек, младший медперсонал - 316 человек, 22 водителя и 43 сотрудника социальных учреждений.
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