Общество

Ни грамма перед дорогой: два нервных дня обещают устроить волгоградским водителям сотрудники ГИБДД

Общество 30.10.2020 10:47
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30.10.2020 10:47


Сегодня и завтра на территории Волгоградской области пройдут рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, поводом для масштабных профилактических мероприятий послужила печальная статистика «пьяных» ДТП. Так, с начала года нетрезвые водители совершили 199 ДТП, в результате которых 37 человек погибли и 288 получили травмы.  В рамках рейда сотрудники ГИБДД также уделят особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как отсутствие права управления транспортным средством, управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления, нарушения ПДД пешеходами, непредоставление преимущества в движении пешеходам, не использование ремней безопасности и не соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Госавтоинспекция Волгоградской области призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать действующее законодательство в сфере безопасности дорожного движения. А также напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), осуществляется только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
Водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования, несет уже уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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