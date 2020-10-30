Общество 30.10.2020 10:47
0
30.10.2020 10:47
Сегодня и завтра на территории Волгоградской области пройдут рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, поводом для масштабных профилактических мероприятий послужила печальная статистика «пьяных» ДТП. Так, с начала года нетрезвые водители совершили 199 ДТП, в результате которых 37 человек погибли и 288 получили травмы. В рамках рейда сотрудники ГИБДД также уделят особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как отсутствие права управления транспортным средством, управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления, нарушения ПДД пешеходами, непредоставление преимущества в движении пешеходам, не использование ремней безопасности и не соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Госавтоинспекция Волгоградской области призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать действующее законодательство в сфере безопасности дорожного движения. А также напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), осуществляется только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
Водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования, несет уже уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Реклама
Три роковых дня: в Волгоградской области еще четверо мужчин стали жертвами пандемии30.10.2020 14:44
Общество 30.10.2020 14:44
В Волгограде похоронили ветерана, умиравшего возле ковидного госпиталя30.10.2020 14:24
Общество 30.10.2020 14:24
В Волгоградской области назвали количество погибших от коронавируса медиков30.10.2020 13:47
Общество 30.10.2020 13:47
В Волгограде отменяют 12 дачных маршрутов30.10.2020 09:46
Общество 30.10.2020 09:46
Широкую автодорогу построят в Дзержинском районе Волгограда29.10.2020 20:03
Общество 29.10.2020 20:03
Востребованную цифровую профессию можно получить бесплатно по программам Сбера29.10.2020 18:22
Общество 29.10.2020 18:22
«Будут вывозить до зимы»: из Волжского в Ташкент назначили 13 дополнительных поездов29.10.2020 13:44
Общество 29.10.2020 13:44
За сутки коронавирус подтвердили у 196 жителей Волгоградской области29.10.2020 12:53
Общество 29.10.2020 12:53
«ЕвроХим-ВолгаКалий» помогает Котельниково противостоять COVID29.10.2020 10:42
Общество 29.10.2020 10:42
На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополя29.10.2020 08:21
Общество 29.10.2020 08:21
В особых отношениях с некоторыми УК уличены власти Волжского28.10.2020 19:02
Общество 28.10.2020 19:02
В ходе Всероссийской недели финансовой грамотности специалисты Сбера расскажут о правилах ответственного финансового поведения28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес дом28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольных27.10.2020 19:59
Общество 27.10.2020 19:59
В Волгограде на три недели закроют движение по улице Воронова27.10.2020 18:38
Общество 27.10.2020 18:38
Реклама