Общество

За сутки коронавирус подтвердили у 196 жителей Волгоградской области

Общество 29.10.2020 12:53
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29.10.2020 12:53


Такие данные по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал оперативный федеральный штаб. Подтверждена смерть еще одного больного от коронавирусной инфекции. Пандемия унесла жизни 199 жителей Волгоградской области. 

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