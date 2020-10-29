За сутки коронавирус подтвердили у 196 жителей Волгоградской области

Общество 29.10.2020 12:53
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29.10.2020 12:53
Такие данные по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал оперативный федеральный штаб. Подтверждена смерть еще одного больного от коронавирусной инфекции. Пандемия унесла жизни 199 жителей Волгоградской области.
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Сергею Лаврову в администрации президента передали шокирующий ответ для сторонников волгоградского времени29.10.2020 15:09
Общество 29.10.2020 15:09
«Будут вывозить до зимы»: из Волжского в Ташкент назначили 13 дополнительных поездов29.10.2020 13:44
Общество 29.10.2020 13:44
Широкую автодорогу построят в Дзержинском районе Волгограда29.10.2020 13:03
Общество 29.10.2020 13:03
«ЕвроХим-ВолгаКалий» помогает Котельниково противостоять COVID29.10.2020 10:42
Общество 29.10.2020 10:42
На юге Волгограда в коммунальных траншеях от безнадеги выросли тополя29.10.2020 08:21
Общество 29.10.2020 08:21
В особых отношениях с некоторыми УК уличены власти Волжского28.10.2020 19:02
Общество 28.10.2020 19:02
В ходе Всероссийской недели финансовой грамотности специалисты Сбера расскажут о правилах ответственного финансового поведения28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
«Потолок стал стеной»: в Волгограде взрыв газа чудом не разнес дом28.10.2020 11:37
Общество 28.10.2020 11:37
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольных27.10.2020 19:59
Общество 27.10.2020 19:59
В Волгограде на три недели закроют движение по улице Воронова27.10.2020 18:38
Общество 27.10.2020 18:38
«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиник27.10.2020 17:19
Общество 27.10.2020 17:19
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам Сталинграда27.10.2020 16:13
Общество 27.10.2020 16:13
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской области27.10.2020 15:29
Общество 27.10.2020 15:29
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублей27.10.2020 14:26
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В Волгограде провели рейд по «лохматым» трубам27.10.2020 11:25
Общество 27.10.2020 11:25
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