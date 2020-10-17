Общество 17.10.2020 17:14
0
17.10.2020 17:14
Определились претенденты на заключение контракта на строительство трассы, которая свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна и с мостом через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102», в конкурсе с ограниченным участием, объявленным комитетом транспорта и дорожного хозяйства, принимают участие АО «Стройтрансгаз» и АО «Группа компаний ЕКС». Обе крупные компании хорошо известны в Волгоградской области. Так, АО «Стройтрансгаз» построило в Волгограде стадион к ЧМ-2018, а группа компаний ЕКС в настоящее время возводит водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме. Заявки участников конкурса рассмотрены и оценены, победитель определится в ближайшее время.
Напомним, сумма контракта на строительство первого этапа трассы составляет около 5,6 миллиарда рублей. Строительство второго этапа обернется вырубкой значительного массива дубов, что вызвало возмущение общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и обещают провести компенсационные высадки саженцев дубов. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях. Сейчас чиновники Волгоградской области готовят изменения в положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", которые узаконят вырубку деревьев, в том числе дубов, ради строительства линейных объектов.
Реклама
В Волгограде бистро использовало 43-летний облучатель для борьбы с COVID-1917.10.2020 16:55
Общество 17.10.2020 16:55
В Волгограде назвали дату старта большой реконструкции линии скоростного трамвая17.10.2020 16:37
Общество 17.10.2020 16:37
В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситета17.10.2020 15:13
Общество 17.10.2020 15:13
В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудовании17.10.2020 09:26
Общество 17.10.2020 09:26
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии16.10.2020 18:27
Общество 16.10.2020 18:27
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под Волгоградом16.10.2020 17:37
Общество 16.10.2020 17:37
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь Минобороны16.10.2020 16:31
Общество 16.10.2020 16:31
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтов16.10.2020 15:34
Общество 16.10.2020 15:34
Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской области16.10.2020 12:09
Общество 16.10.2020 12:09
В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильм16.10.2020 11:24
Общество 16.10.2020 11:24
Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской области16.10.2020 10:28
Общество 16.10.2020 10:28
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеров16.10.2020 08:21
Общество 16.10.2020 08:21
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрут15.10.2020 19:34
Общество 15.10.2020 19:34
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирус15.10.2020 17:18
Общество 15.10.2020 17:18
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской области15.10.2020 14:31
Общество 15.10.2020 14:31
Реклама