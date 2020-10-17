Общество

Строитель стадиона «Волгоград Арена» может получить контракт на возведение скандальной трассы

Общество 17.10.2020 17:14
0
17.10.2020 17:14


Определились претенденты на заключение контракта на строительство трассы, которая свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна и с мостом через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102», в конкурсе с ограниченным участием, объявленным комитетом транспорта и дорожного хозяйства, принимают участие АО «Стройтрансгаз» и АО «Группа компаний ЕКС». Обе крупные компании хорошо известны в Волгоградской области. Так, АО «Стройтрансгаз» построило в Волгограде стадион к ЧМ-2018, а группа компаний ЕКС в настоящее время возводит водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме. Заявки участников конкурса рассмотрены и оценены, победитель определится в ближайшее время. 
Напомним, сумма контракта на строительство первого этапа трассы составляет около 5,6 миллиарда рублей. Строительство второго этапа обернется вырубкой значительного массива дубов, что вызвало возмущение общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и обещают провести компенсационные высадки саженцев дубов. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов  на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях. Сейчас чиновники Волгоградской области готовят изменения в положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", которые узаконят вырубку деревьев, в том числе дубов, ради строительства линейных объектов. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Общество
17.10.2020 16:55
Общество 17.10.2020 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2020 16:37
Общество 17.10.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2020 15:13
Общество 17.10.2020 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2020 09:26
Общество 17.10.2020 09:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2020 18:27
Общество 16.10.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2020 17:37
Общество 16.10.2020 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2020 16:31
Общество 16.10.2020 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2020 15:34
Общество 16.10.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2020 12:09
Общество 16.10.2020 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2020 11:24
Общество 16.10.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.10.2020 10:28
Общество 16.10.2020 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
16.10.2020 08:21
Общество 16.10.2020 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 19:34
Общество 15.10.2020 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 17:18
Общество 15.10.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.10.2020 14:31
Общество 15.10.2020 14:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:41
Исчезнувшего с миллионами рецидивиста разыскивают полицейские Волгограда, Москвы и БеларусиСмотреть фотографии
17:14
Строитель стадиона «Волгоград Арена» может получить контракт на возведение скандальной трассыСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде бистро использовало 43-летний облучатель для борьбы с COVID-19Смотреть фотографии
16:37
В Волгограде назвали дату старта большой реконструкции линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде умер молодой директор колледжа медуниверситетаСмотреть фотографии
14:45
Коронавирус убил троих жителей Волгоградской области из группы рискаСмотреть фотографии
12:34
Хроники пандемии: в Волгоградской области еще три смертиСмотреть фотографии
11:53
«Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную волгоградскую семью с коронавирусомСмотреть фотографии
10:22
Воду в реке Волга в Волгограде впервые тестируют на новый опасный загрязнительСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
В Волгограде продукты и полуфабрикаты для школьного питания готовятся на высокотехнологичном оборудованииСмотреть фотографии
20:35
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:39
Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТПСмотреть фотографии
18:27
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитииСмотреть фотографии
17:37
«В ночное время мы не можем»: дорожники извинились за гигантские пробки под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:31
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь МинобороныСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкоголиков кредитов на 5 млн рублейСмотреть фотографии
15:34
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтовСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабахСмотреть фотографии
14:18
Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесуСмотреть фотографии
13:20
Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендамиСмотреть фотографии
12:59
Железное месиво: в страшном ДТП под Волгоградом пострадали пять человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
За бывшего чиновника администрации Волгоградской области работодатель заплатил 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:13
Жители Волгоградской области стали чаще оформлять дебетовые карты СбербанкаСмотреть фотографии
12:09
Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильмСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области больных коронавирусом будут наблюдать дистанционноСмотреть фотографии
10:56
Волгоградка взыскала с авиакомпании "Победа" более 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:28
Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
В Волжском женщина-водитель выпала из своей машиныСмотреть фотографии
08:43
Волгоградская область вошла в тройку антирейтинга российских регионов по зарплатным долгамСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 