



Определились претенденты на заключение контракта на строительство трассы, которая свяжет «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна и с мостом через Ахтубу. Как сообщает ИА «Высота 102», в конкурсе с ограниченным участием, объявленным комитетом транспорта и дорожного хозяйства, принимают участие АО «Стройтрансгаз» и АО «Группа компаний ЕКС». Обе крупные компании хорошо известны в Волгоградской области. Так, АО «Стройтрансгаз» построило в Волгограде стадион к ЧМ-2018, а группа компаний ЕКС в настоящее время возводит водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме. Заявки участников конкурса рассмотрены и оценены, победитель определится в ближайшее время.

Напомним, сумма контракта на строительство первого этапа трассы составляет около 5,6 миллиарда рублей. Строительство второго этапа обернется вырубкой значительного массива дубов, что вызвало возмущение общественников и местных жителей. Власти заявляли, что выбранный вариант строительства трассы – самый оптимальный и экономичный, и обещают провести компенсационные высадки саженцев дубов. Представители общественности считают, что вырубка реликтовых дубов на территории природного парка противоречит Конституции РФ, Лесному кодексу РФ и закону об особо охраняемых территориях. Сейчас чиновники Волгоградской области готовят изменения в положение о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма", которые узаконят вырубку деревьев, в том числе дубов, ради строительства линейных объектов.



