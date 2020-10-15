Общество 15.10.2020 13:09
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15.10.2020 13:09
Коронавирус унес жизни еще троих человек из Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, скончавшиеся – немолодые женщины. 72-летняя жительница Камышина сначала лечилась самостоятельно, не обращаясь к врачу. Через неделю после появления первых признаков болезни была госпитализирована в инфекционное отделение городской больницы №1 Камышина. У пенсионерки были заболевания сердечно-сосудистой системы.
Жительница Волгограда такого же возраста заболела после того, как у одного из членов ее семьи обнаружили коронавирус. Пенсионерка, у которой были хронические заболевания эндокринной системы, скончалась в больнице №4.
У 79-летней жительницы Иловлинского района болезнь развивалась стремительно, состояние ухудшилось в течение суток с момента первых признаков заболевания. Женщина скончалась в районной больнице.
Всего в Волгоградской области с начала пандемии умерли от коронавируса 170 человек.
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