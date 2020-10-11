



С завтрашнего дня в суды Волгоградской области будут пускать только граждан в масках и в перчатках. Соответствующие объявления, сообщает ИА «Высота 102», опубликованы на сайтах судов. Кроме того, вновь приостанавливается личный прием граждан. Ранее в судах уже действовали ограничения на вход в здание суда - так, участники процесса могли зайти строго при наличии повестки или sms-уведомления, присутствующие должны были соблюдать дистанцию в полтора метра. В целях недопущения массового скопления людей в зданиях судов участники процесса (с учетом погодных условий) должны были ожидать начала судебных заседаний в холле и на территории, прилегающей к суду. Также всем посетителям измеряли на входе температуру тела.



