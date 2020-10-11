Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готов11.10.2020 21:22
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской области11.10.2020 20:50
Снять маски безразличия призвали жителей Волгоградской области11.10.2020 16:33
Суд в Волгограде постановил снести «Сосновый бор»11.10.2020 13:47
В Волгоградской области - пугающий рост количества заразившихся коронавирусом11.10.2020 13:15
"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителей11.10.2020 11:24
В региональной Госавтоинспекции проанализированы статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных начинающими водителями. Согласно ведомственным документам, начинающими или молодыми водителями считаются автовладельцы, стаж управления транспортными средствами у которых составляет менее двух...