Волгоградских ватерполистов берегут от коронавируса

Общество 07.10.2020 16:29
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07.10.2020 16:29
Оборудование для проведения термометрии бесконтактным способом - тепловизор установят на входе в Центре водных видов спорта "Спартак-Волгоград". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, произведенный в Китае тепловизор за 231 тысячу 391 рубль 50 копеек поставит ООО "Мелдана". Закупку ГАУ ВО "Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград" осуществляло у единственного поставщика.
Тепловизор может измерять температуру с расстояния от 0,5 до 1,8 метра с точностью до ± 0.5 °C (без калибратора).
ГАУ ВО "Центр водных видов спорта "Спартак-Волгоград" было образовано в 2010 году на базе профессионального спортивного клуба водного поло "Спартак". Этот спортивный центр с плавательным бассейном является базовым в регионе для подготовки ватерполистов. В структуру ГАУ ВО "ЦВВС "Спартак-Волгоград" входят две мужские и одна женская команды по водному поло, которые участвуют в Чемпионатах России. С 26 декабря 2011 года в состав учреждения вошел отдел детско-юношеского дополнительного образования по подготовке олимпийского резерва по водному поло.
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