Вредитель-минер захватывает Волгоградскую область





Численность опасного карантинного вредителя - томатной минирующей моли - в Волгоградской области стремительно нарастает. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, томатная моль уже представляет серьезную угрозу производству томатов и других пасленовых культур в регионе.

Новые экземпляры вредителя были обнаружены в результате исследования феромонных ловушек специалистами испытательной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора". Шесть экземпляров самцов томатной минирующей моли выявили в ловушках, установленных в летних теплицах с культурой томата, а также в открытом грунте – на поле с культурой болгарского перца на территории одного из хозяйств в Городищенском районе Волгоградской области.

Отмечается, что в текущем году томатная моль выявлена уже в 6 овощеводческих хозяйствах региона.

Справка. Томатная моль (Tutaabsoluta) – опаснейший карантинный вредитель пасленовых культур, впервые обнаруженный на территории России в 2011 году. Гусеницы томатной моли развиваются в живых растительных тканях томата, выедая мины в паренхиме листа, стебля или плода. Вредитель способен поражать точку роста побегов растений. При сильном повреждении растений гусеницами томатной моли происходит задержка или остановка их роста, дефолиация. При повреждении личинками плодов теряются их товарные и качественные показатели.



