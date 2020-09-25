В Волгоградской области от ботулизма умерли шесть человек





В первом полугодии 2020 года в регионе от ботулизма пострадали 60 человек, 6 из них умерли. Такую печальную статистику привели ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ведомстве подчеркнули, что в период активной заготовки домашних консервов на зиму жителям надо быть начеку. Ботулизм – это тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью, заканчивается летальным исходом. В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.

Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода в консервах. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, иногда, и совсем не обязательно, может отмечаться вздутие консервных банок.