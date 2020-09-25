В Волгоградской области от ботулизма умерли шесть человек

Общество 25.09.2020 08:14
0
25.09.2020 08:14
В первом полугодии 2020 года в регионе от ботулизма пострадали 60 человек, 6 из них умерли. Такую печальную статистику привели ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ведомстве подчеркнули, что в период активной заготовки домашних консервов на зиму жителям надо быть начеку. Ботулизм – это тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью, заканчивается летальным исходом. В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.
Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода в консервах. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, иногда, и совсем не обязательно, может отмечаться вздутие консервных банок.
Нельзя покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках. Зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима, подчеркнули в ведомстве. Не рекомендуется также нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки.
Реклама
Из Волгоградской области граждан Узбекистана вывезут тремя поездами25.09.2020 11:08
Общество 25.09.2020 11:08
Московский архитектор: о вырубке в пойме Царицы, бренде Волгограда и счастье человека25.09.2020 10:06
Общество 25.09.2020 10:06
Чиновники Волгоградской области создают центр управления регионом25.09.2020 09:29
Общество 25.09.2020 09:29
Территорию автовокзала в Волжском заняли иностранцы25.09.2020 08:41
Общество 25.09.2020 08:41
Слушаться Ольгу Зубареву: губернатор Волгоградской области расставил акценты24.09.2020 16:01
Общество 24.09.2020 16:01
Медсестру детского сада в Волгоградской области оштрафовали за заболевшего коронавирусом ребенка24.09.2020 15:11
Общество 24.09.2020 15:11
Поселок Солнечный в Волгограде освобождают из мусорного плена24.09.2020 12:34
Общество 24.09.2020 12:34
В Волгоградской областной думе подняли банный вопрос24.09.2020 12:08
Общество 24.09.2020 12:08
В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадник24.09.2020 10:32
Общество 24.09.2020 10:32
Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн формате24.09.2020 09:11
Общество 24.09.2020 09:11
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернатору23.09.2020 17:10
Общество 23.09.2020 17:10
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоих23.09.2020 15:22
Общество 23.09.2020 15:22
Умерли в одной больнице: врачи объяснили новые смерти от коронавируса в Волгоградской области23.09.2020 14:47
Общество 23.09.2020 14:47
Школу в Волгоградской области закрыли из-за вспышки вируса23.09.2020 13:33
Общество 23.09.2020 13:33
Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севера23.09.2020 13:11
Общество 23.09.2020 13:11
Реклама