Телеком

«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-2020

Телеком 23.09.2020 13:55
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23.09.2020 13:55


«Ростелекому» присвоен наивысший класс (А1) первого отечественного Антикоррупционного рейтинга-2020 Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции, минимальным уровнем рисков коррупции, сопряженных с угрозой инвесторам, кредиторам, деловым партнерам. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Для участия в рейтинге были приглашены 100 ведущих организаций, вошедших в список «Эксперт 400 – рейтинг крупнейших российских компаний».
Экспертная оценка осуществлялась путем проведения независимой экспертизы соответствия деятельности компаний международному стандарту в сфере противодействия коррупции и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
В ходе проведения указанной процедуры были высоко оценены внедренные в «Ростелекоме» антикоррупционные практики, вовлеченность работников в антикоррупционную деятельность, единый принцип организации этой работы в дочерних и подконтрольных обществах.
«Ростелеком» присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в 2014 году для реализации в своей деятельности мер по предотвращению и противодействию коррупции и создания условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с государственными должностными лицами, деловыми партнерами и иными лицами.
Суть антикоррупционной хартии в приверженности ее участников высоким стандартам ведения бизнеса и внедрении специальных антикоррупционных программ и практик, которые касаются не только ситуаций внутри компании, но также отношений с партнерами по бизнесу и государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры.

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