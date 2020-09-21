



Департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился в арбитражный суд Волгоградской области c заявлением о признании ООО «Глоболинвестфинанс» банкротом за образовавшуюся задолженность в размере почти 700 тысяч рублей перед бюджетом города. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, после принятия заявления департамента к производству должник частично погасил задолженность. Пока в деле объявлен перерыв для уточнения требований с учетом погашения части долга.

Учредителем ООО «Глоболинвестфинанс» является Алексей Михеев, бывший депутат областной думы и сын объявленного в розыск бывшего депутата Госдумы Олега Михеева. Основным видом деятельности компании «Глоболинвестфинанс», располагающейся в доме №13 по ул. 13-ой Гвардейской дивизии, является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Алексей Михеев по итогам декларационной кампании за 2018 год стал самым богатым депутатом областной думы, задекларировав доход в сумме более 78 миллионов рублей.



