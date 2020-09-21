Общество

Компанию самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы могут признать несостоятельной

Общество 21.09.2020 21:23
0
21.09.2020 21:23


Департамент муниципального имущества администрации Волгограда обратился в арбитражный суд Волгоградской области c заявлением о признании ООО «Глоболинвестфинанс» банкротом за образовавшуюся задолженность в размере почти 700 тысяч рублей перед бюджетом города. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, после принятия заявления департамента к производству должник частично погасил задолженность. Пока в деле объявлен перерыв для уточнения требований с учетом погашения части долга. 
Учредителем ООО «Глоболинвестфинанс» является Алексей Михеев, бывший депутат областной думы и сын объявленного в розыск бывшего депутата Госдумы Олега Михеева. Основным видом деятельности компании «Глоболинвестфинанс», располагающейся в доме №13 по ул. 13-ой Гвардейской дивизии,  является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Алексей Михеев по итогам декларационной кампании за 2018 год стал самым богатым депутатом областной думы, задекларировав доход в сумме более 78 миллионов рублей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
21.09.2020 17:46
Общество 21.09.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 17:28
Общество 21.09.2020 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 16:54
Общество 21.09.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 14:33
Общество 21.09.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 14:06
Общество 21.09.2020 14:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:43
Общество 21.09.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:30
Общество 21.09.2020 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:18
Общество 21.09.2020 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.09.2020 11:02
Общество 21.09.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 10:57
Общество 21.09.2020 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2020 08:09
Общество 21.09.2020 08:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.09.2020 20:18
Общество 20.09.2020 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2020 17:42
Общество 20.09.2020 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2020 11:25
Общество 20.09.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.09.2020 11:00
Общество 20.09.2020 11:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:23
Компанию самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы могут признать несостоятельнойСмотреть фотографии
20:03
Волгоградец ответит в суде за гибель троих друзей в ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
Расследование в активной стадии: в Волгограде разбираются в скандале с ремонтом школьных крышСмотреть фотографии
17:46
Мэрия Волгограда проводит проверку по скандальному делу о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
17:28
«Нас сделали виноватыми!»: чета пенсионеров из Волгограда ищет управу на "кинувшую" их на матрац бизнесвуменСмотреть фотографии
16:54
В Волгоградской области на 3% повысят оклады работникам госучрежденийСмотреть фотографии
15:38
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисыСмотреть фотографии
15:18
Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молоткаСмотреть фотографии
14:33
Волгоградской области вновь предрекают заморозкиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградский «Ротор» пропустит еще одну игру из-за коронавирусаСмотреть фотографии
13:01
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Череда ежедневных смертей от коронавируса прервалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Теплом по вирусам: отопительный сезон в Волгоградской области стартует раньше обычногоСмотреть фотографии
11:30
Центральный суд Волгограда прекратил производство по иску противников московского времениСмотреть фотографии
11:18
От сердца к сердцу: «ЕвроХим» - одна командаСмотреть фотографии
11:02
«Туалет под бетоном»: волгоградцы обалдели от ремонта теплосетиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Колесо у авто оторвало на трассе Волгоград-Москва: пострадал водительСмотреть фотографии
10:45
Количество акционеров-физлиц Сбербанка выросло в 2,3 разаСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцы ищут в аптеках чудо-лекарство от коронавирусаСмотреть фотографии
09:58
Олег Савченко: нацпроект "Здравоохранение" в Волгоградской области - главный приоритетСмотреть фотографии
20:18
Жители Волгоградской области сняли ремонт улицы «спустя рукава»Смотреть фотографии
19:26
Баня скандального адвоката сгорела в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Депутатов Волгоградской области о новом прокуроре больше не спросятСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области растет заболеваемость детей коронавирусомСмотреть фотографии
14:34
После обрушения моста в Волгоградской области наказали дорожникаСмотреть фотографии
13:01
Игрок волгоградского «Ротора» с коронавирусом потренировался с одноклубником на пляжеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Половину трупа женщины нашли под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:41
Хроники коронавируса в Волгоградской области: еще смерть и почти сотня зараженныхСмотреть фотографии
11:25
Первые заморозки придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:18
«Китай-город» под Волгоградом продолжает безжалостно убивать рекуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 