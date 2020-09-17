Общество

ВгАЗ передал 5000 медицинских масок для нужд скорой помощи региона

Общество 17.09.2020 13:30
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17.09.2020 13:30


5 тысяч медицинских масок передал Волгоградский алюминиевый завод для нужд скорой помощи региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.
Несмотря на принимаемые меры безопасности, в Волгоградской области количество заболевших коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Ситуация осложняется еще и наступлением сезонного похолодания.
«Средства индивидуальной защиты - один из способов сохранить здоровье медицинского персонала, ежедневно сталкивающегося с различными возбудителями вирусных заболеваний, - отметил депутат городской думы, генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев. - РУСАЛ всегда принимал активное участие в жизни регионов присутствия, и эта помощь станет очередным шагом для создания безопасных условий жизни». 

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