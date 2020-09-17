ВгАЗ передал 5000 медицинских масок для нужд скорой помощи региона





5 тысяч медицинских масок передал Волгоградский алюминиевый завод для нужд скорой помощи региона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Несмотря на принимаемые меры безопасности, в Волгоградской области количество заболевших коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Ситуация осложняется еще и наступлением сезонного похолодания.

«Средства индивидуальной защиты - один из способов сохранить здоровье медицинского персонала, ежедневно сталкивающегося с различными возбудителями вирусных заболеваний, - отметил депутат городской думы, генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев. - РУСАЛ всегда принимал активное участие в жизни регионов присутствия, и эта помощь станет очередным шагом для создания безопасных условий жизни».



