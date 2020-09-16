Дочка «Газпрома» снова проштрафилась в Волгограде

Общество 16.09.2020 17:12
0
16.09.2020 17:12
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» вновь привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Управлении ФАС, основанием для возбуждения дела послужило заявление жительницы Волгограда, которая сообщила, что заявка на технологическое присоединение ее жилого дома была аннулирована ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в отсутствие должных оснований. «Антимонопольным органом установлено, что газораспределительная организация, при отсутствии сведений о получении потребителем запроса о представлении недостающих в составе заявки документов произвольно совершила действия по аннулированию заявки, не уведомив заявителя ни по имевшемуся телефону, ни по адресу электронной почты, а также не получив сведений о вручении почтового отправления по месту жительства гражданина. Сведения о судьбе поданной заявки стали известны потребителю только от органов местного самоуправления», - отметили в антимонопольном органе.
Как пояснил руководитель УФАС Роман Лучников: «Данный хозяйствующий субъект в очередной раз совершил грубое нарушение порядка подключения объектов потребителей к сетям газораспределения. Надеемся, что принятые антимонопольным органом меры административного воздействия будут способствовать более ответственной работе ООО «Газпром газораспределение Волгоград» с потребителями, в противном случае штраф за подобное нарушение может составить до 1 млн».
Реклама
В Волжский заедут "питерские"16.09.2020 17:22
Общество 16.09.2020 17:22
Внук экс-директора службы внешней разведки проведет в Волгограде международный форум16.09.2020 15:14
Общество 16.09.2020 15:14
В волгоградском «Роторе» отчитались о здоровье заболевших коронавирусом игроков16.09.2020 12:31
Общество 16.09.2020 12:31
Жители Волгоградской области катаются как сыр в масле16.09.2020 08:14
Общество 16.09.2020 08:14
Волгоградские срочники отмечают День именинника в кругу сослуживцев15.09.2020 17:50
Общество 15.09.2020 17:50
Данные о счетах и ИНН стали доступны онлайн для волгоградских налогоплательщиков15.09.2020 13:44
Общество 15.09.2020 13:44
Жители Вторчермета в Волгограде впервые в жизни увидят горящие фонари15.09.2020 10:24
Общество 15.09.2020 10:24
Заболевшего COVID-19 врача спасли своей кровью его пациенты из Волгоградской области14.09.2020 15:10
Общество 14.09.2020 15:10
В Волгограде умерла почетный работник прокуратуры и ветеран войны14.09.2020 13:24
Общество 14.09.2020 13:24
Еще неделю не включат горячую воду в Кировском районе Волгограда14.09.2020 11:27
Общество 14.09.2020 11:27
Банкротство не поможет: Волжские тепловые сети ведут системную работу с должниками14.09.2020 09:16
Общество 14.09.2020 09:16
Зазеленеет только ради показухи? : в Волгограде засушили лицо города13.09.2020 19:50
Общество 13.09.2020 19:50
Отменен матч волгоградского «Ротора» и «Краснодара»13.09.2020 19:01
Общество 13.09.2020 19:01
Уже десять: в волгоградском «Роторе» перед матчем с «Краснодаром» выявили новые случаи коронавируса13.09.2020 17:43
Общество 13.09.2020 17:43
В Волгограде объявили о поиске проектировщика новой «начинки» Центрального универмага13.09.2020 17:11
Общество 13.09.2020 17:11
Реклама