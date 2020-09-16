Дочка «Газпрома» снова проштрафилась в Волгограде





ООО «Газпром газораспределение Волгоград» вновь привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Управлении ФАС, основанием для возбуждения дела послужило заявление жительницы Волгограда, которая сообщила, что заявка на технологическое присоединение ее жилого дома была аннулирована ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в отсутствие должных оснований. «Антимонопольным органом установлено, что газораспределительная организация, при отсутствии сведений о получении потребителем запроса о представлении недостающих в составе заявки документов произвольно совершила действия по аннулированию заявки, не уведомив заявителя ни по имевшемуся телефону, ни по адресу электронной почты, а также не получив сведений о вручении почтового отправления по месту жительства гражданина. Сведения о судьбе поданной заявки стали известны потребителю только от органов местного самоуправления», - отметили в антимонопольном органе.

Как пояснил руководитель УФАС Роман Лучников: «Данный хозяйствующий субъект в очередной раз совершил грубое нарушение порядка подключения объектов потребителей к сетям газораспределения. Надеемся, что принятые антимонопольным органом меры административного воздействия будут способствовать более ответственной работе ООО «Газпром газораспределение Волгоград» с потребителями, в противном случае штраф за подобное нарушение может составить до 1 млн».



