В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорог





В Волгограде стартовали дорожные работы на 9 улицах из списка планируемых к реконструкции в 2021 году. Решение о направлении дополнительных средств федеральный центр принял, оценив эффективность реализации в Волгограде национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - к концу лета в городе практически полностью завершены основные работы на объектах 2020 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в Кировском районе стартуют работы на проезжей части улиц Химзаводской, С. Чекалина и Писемского. Муниципальному предприятию «ДСЭР Советского района» предстоит заменить в общей сложности свыше 25 тысяч квадратных метров покрытия. В Красноармейском районе началось восстановление покрытия по ул. им. Якуба Коласа - важный соединительный проезд примыкает к ул. Мачтозаводской, обновление которой муниципалитет завершил в текущем году.

В Советском районе предприятие меняет покрытие на участке ул. Казахской от пр. Университетского в направлении выезда из города. Ранее, в 2018 году, муниципалитет восстановил проезжую часть на ул. Казахской в границах от ул. Электролесовской до Второй продольной магистрали. Также в районе ведутся подготовительные работы на ул. Новосибирской – перед заменой асфальтобетонного покрытия специалисты устанавливают новые бордюры.

В Ворошиловском районе реконструкция стартовала на ул. им. милиционера Буханцева и ул. Липецкой, а также на ул. Ростовской. Напомним, одновременно на ул. Ростовской ведется расширение проезжей части в месте примыкания к ул. Череповецкой, что позволит повысить пропускную способность и безопасность движения.

Всего в перечне улиц, подлежащих восстановлению в 2021 году, порядка 39 объектов в разных районах Волгограда. До наступления холодов у подрядных организаций остается достаточно времени, чтобы провести реконструкцию с укладкой двух слоев асфальтобетонной смеси. Точное количество объектов, обновление которых будет завершено в текущем году, зависит от погодных условий. В приоритете – соблюдение технологии и обеспечение качества работ.

Оперативно приступить к реконструкции объектов сразу после подтверждения финансирования в рамках нацпроекта городским властям позволили заранее проведенные аукционы по отбору подрядных компаний. Подготовка соответствующей документации началась весной текущего года, а уже в конце июля все процедуры были завершены. Напомним, электронные аукционы на проведение реконструкции волгоградских дорог 2020 года были завершены еще в декабре 2019 года.



