Общество

Больше мяса и фруктов: с 1 сентября школьников Волгограда начинают усиленно кормить

Общество 31.08.2020 18:28
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31.08.2020 18:28


Новое школьное меню разработано для столовых волгоградских школ. Обеспечивать детей улучшенным питанием школы начнут уже завтра, 1 сентября, сообщает ИА "Высота 102". Как пояснили в мэрии города, меню рассчитано на 12 учебных дней, на протяжении этого периода ни одно блюдо не повторяется.  
Новшество этого года - отдельное меню для первой и второй смен. Ассортимент отличает большое количество разнообразных салатов из свежих овощей, мясных блюд и напитков. Для учащихся с 1 по 4 класс горячее питание с этого учебного года предоставляется бесплатно. Поручение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы дал Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. По решению губернатора Андрея Бочарова Волгоградская область переводит начальную школу на бесплатное питание одной из первых в стране. 
Регион предусмотрел для этого финансирование и накопил достаточный опыт в этом вопросе – в Волгоградской области уже с 1-го января 2019 года горячее питание получают все первоклассники.
Разработанное меню соответствует всем нормам СанПиН и утверждено Управлением  Роспотребнадзора по Волгоградской области. При этом учтён практический опыт организованного питания в школах, отзывы и предложения родителей. В результате совместной работы создано меню, которое не только учитывает рекомендованный специалистами полноценный рацион, но и отвечает запросам современных школьников. Так, для первой смены предусмотрены горячие завтраки, в которых помимо молочных каш детям предложат запеканку с творогом, разнообразные блюда из говядины, например, фрикадельки и тефтели под соусом с гарниром, а также блюда из мяса птицы и рыбы. Из напитков дети на завтрак будут получать чай с молоком или чай с лимоном. Предусмотрены также свежие фрукты, яйца, сыр, масло, хлеб. Учащимся во вторую смену будет предложен обед с горячими блюдами (зразы, рагу, плов, чахохбили и т.д.), напитками из шиповника, компотами из яблок и сухофруктов.
Количество детей, получающих бесплатное горячее питание в школе, с началом нового учебного года вырастет почти в полтора раза  – с 37 тысяч до 54 тысяч человек. Для того, чтобы организовать питание школьников с учетом новых санитарных требований, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, количество больших перемен увеличится. Учащиеся начальной школы будут посещать столовую по специальному расписанию — его организуют таким образом, чтобы дети из разных классов как можно меньше контактировали друг с другом. Все школьные столовые оснащены дезинфицирующими средствами для рук и рециркуляторными лампами закрытого типа.
С увеличением количества учащихся, получающих питание в школе, возрастает нагрузка на сотрудников пищеблоков. Для того, чтобы ускорить процесс приготовления пищи, специалисты  комбината питания разработали новые виды продуктов с высокой степенью готовности, например, это котлеты и тефтели – куриные и говяжьи. Желание видеть именно эти блюда в школьном меню  высказали сами учащиеся и их родители в ходе специальных опросов, проводившихся в течение прошлого учебного года. Среди новинок также полезные напитки из вишни, черной смородины и шиповника, сейчас для этого на комбинате запускается новая технологическая линия. Кроме того, в соответствии с пожеланиями родителей и предпочтениями детей, обновлен ассортимент буфетной продукции для школ: сделан акцент на востребованные детьми варианты - пирожки, печенья, кексы, маффины. Все виды буфетной продукции будут продаваться в индивидуальной упаковке. 
 
 

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