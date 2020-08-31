Общество

Улицу на юге Волгограда продолжают зачищать от старых домов

Общество 31.08.2020 17:03
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31.08.2020 17:03


Аварийными и подлежащими сносу признаны еще два многоквартирных дома в Красноармейском районе Волгограда на улице 2-я Штурманская. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора, исследования, проведенные в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", показали наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов №№ 30, 34 по ул. 2-я Штурманская. Такое состояние создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан. Решение о сносе указанных домов принято.
В течение августа текущего года аналогичные решения были приняты в отношении еще четырех многоквартирных домов №№ 4, 8, 14 и 16, расположенных на этой же улице. 
Отметим, что указанные дома - это двухэтажки 1954 - 1959 годов постройки. 

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