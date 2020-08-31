Улицу на юге Волгограда продолжают зачищать от старых домов

Общество 31.08.2020 17:03
0
31.08.2020 17:03
Аварийными и подлежащими сносу признаны еще два многоквартирных дома в Красноармейском районе Волгограда на улице 2-я Штурманская. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора, исследования, проведенные в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", показали наличие многочисленных трещин, повреждений конструктивных элементов многоквартирных домов №№ 30, 34 по ул. 2-я Штурманская. Такое состояние создает непосредственную угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан. Решение о сносе указанных домов принято.
В течение августа текущего года аналогичные решения были приняты в отношении еще четырех многоквартирных домов №№ 4, 8, 14 и 16, расположенных на этой же улице.
Отметим, что указанные дома - это двухэтажки 1954 - 1959 годов постройки.
Реклама
Вымираем, но не сдаемся: жителей Волгоградской области пересчитали31.08.2020 20:15
Общество 31.08.2020 20:15
«Словно и не бывало»: фотопрощание с волгоградским летом31.08.2020 19:29
Общество 31.08.2020 19:29
Больше мяса и фруктов: с 1 сентября школьников Волгограда начинают усиленно кормить31.08.2020 18:28
Общество 31.08.2020 18:28
Сбербанк в преддверии Дня знаний помогает родителям выбрать для своих детей правильный путь в будущее31.08.2020 17:28
Общество 31.08.2020 17:28
Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в Волгограде31.08.2020 15:06
Общество 31.08.2020 15:06
Сторонники московского времени поставили под сомнение итоги референдума в Волгоградской области31.08.2020 14:33
Общество 31.08.2020 14:33
Волонтеры «ЕвроХима» получили награду президента РФ31.08.2020 14:25
Общество 31.08.2020 14:25
«Узники» ковидной больницы в Волгограде после выздоровления не могут выйти на свободу из-за пропавших тестов31.08.2020 12:26
Общество 31.08.2020 12:26
Инвалиду из Волжского чиновники предложили встать с коляски для прогулки31.08.2020 11:44
Общество 31.08.2020 11:44
В Ворошиловском районе Волгограда появится современная ярмарка31.08.2020 11:27
Общество 31.08.2020 11:27
В Волгограде микрорайон Комарово ожидает новая масштабная застройка31.08.2020 11:02
Общество 31.08.2020 11:02
Суд обязал больницу в Волгоградской области закупить оборудование для нервнобольных31.08.2020 08:25
Общество 31.08.2020 08:25
В Волгоградской области не могут остановить рост смертности в ДТП30.08.2020 19:08
Общество 30.08.2020 19:08
В Волгоградской области скончался бывший мэр Новоаннинского Петр Чулков30.08.2020 14:45
Общество 30.08.2020 14:45
Новыми жертвами коронавируса стали немолодые жители Волгоградской области30.08.2020 14:04
Общество 30.08.2020 14:04
Реклама